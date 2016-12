Giorgia, bomba sexy sul pianoforte

08:49 - Svolta sexy per Giorgia nel nuovo video "Non mi ami", diretto dal compagno Emanuel Lo. La cantautrice si presenta in lingerie coperta da una camicia di seta nera trasparente sul pianoforte suonato da Arnaldo Santoro, ex allievo di Amici 10. Giorgia canta l'amore e la forza delle donne. E' un invito ad amare se stessi e gli altri incondizionatamente ma senza oppressione.

Nella seconda metà di aprile passerà poi alle prove musicali con la sua superband che vede Sonny T. (Thompson) al basso, Giorgio Secco alla chitarra, Gianluca Ballarin alle tastiere, Claudio Storniolo al piano, Mylious Johnson alla batteria. Dopo la data zero del primo maggio a Livorno, Senza Paura Tour prosegue fino al 25 maggio. Chissà se anche per il tour sceglierà un look da far girare la testa come nel video "Non Mi Ami"... Per le info sul tour: www.livenation.it