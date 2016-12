Dear Jack tra amori e nuovi inizi

14:30 - I Dear Jack, band rivelazione di "Amici", presentano in anteprima a Tgcom24 il nuovo video "Ricomincio da me", diretto da Gaetano Morbioli. Il singolo è il terzo estratto dall'album più venduto in Italia nella prima metà del 2014 e disco di platino "Domani è un altro film - Prima parte".

I Dear Jack, dopo aver aperto i concerti negli stadi dei Modà, partiranno il 4 ottobre da Forlì con il loro tour nei palazzetti "Domani è un altro film – Il Tour", organizzato e prodotto da F&P Group e Baraonda. I biglietti per le 19 date in tutta Italia (Per tutte le info www.fepgroup.it).