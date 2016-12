16 luglio 2014 Dear Jack al vertice degli album più venduti del primo semestre 2014 Successo per la band rivelazione di "Amici" prodotta dall'indipendente Baraonda e distribuita da Artist First Tweet google 0 Invia ad un amico

13:31 - I Dear Jack, band rivelazione di "Amici" e già disco di platino con l'album indipendente prodotto da Baraonda e distribuito Artist First "Domani è un altro film - Parte prima", si attestano al primo posto della classifica dei dischi più venduti del primo semestre 2014. Al secondo posto "Mondovisione" di Ligabue, pubblicato nel 2013 e al terzo c'è "Ghost Stories" dei Coldplay.

Tra i primi 15 album in classifica stilata da GfK si presentano 11 album di artisti italiani (Dear Jack, Ligabue, Biagio Antonacci, Caparezza, Debora Iurato, Laura Pausini, Rocco Hunt, Giorgia, Cesare Cremonini Francesco Renga ed Elisa) a fronte dei soli 4 titoli internazionali (Coldplay, Bruce Springsteen, Stromae e MIKA). La classifica dei singoli digitali, invece, vede susseguirsi i titoli internazionali che hanno caratterizzato gli ultimi sei mesi e la chiusura del 2013: immancabile il brano “Happy” di Pharrell Williams che ha dominato a lungo le classifiche settimanali, seguita rispettivamente per il secondo e il terzo posto, da “Jubel” con Klinglande e “Rather Be” di Clean Bandit Feat. Jess Glynn.



I Dear Jack hanno aperto il concerto dei Modà lo scorso 11 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e replicheranno sabato 19 allo Stadio San Siro di Milano. La band sarà anche ospite di Alessandra Amoroso sul palco a Melpignano il 16 agosto in Piazza ex Convento degli Agostiniani.