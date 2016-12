27 agosto 2014 Cesare Cremonini: "La mia GreyGoose ride da matti" Dopo il successo radiofonico di "Logico #1" il cantautore lancia il nuovo singolo e si prepara per il tour al via il 28 ottobre dal MediolanumForum di Assago (Milano) Tweet google 0 Invia ad un amico

09:55 - Si intitola "GreyGoose", il nuovo singolo di Cesare Cremonini che esce dopo tre mesi consecutivi di leadership radiofonica del brano "Logico #1". "E' il mio 23esimo singolo da solista. Dico che è la mia 50 special dell'età adulta perché durano entrambe 3.30, e ridono da matti!", ha scritto il cantautore su Twitter. Attesa per il tour al via il 28 e 29 ottobre dal MediolanumForum di Assago (Milano).

"Una mia ex fidanzata mi disse ho sempre saputo che mentivi... ma come mi piaceva crederti!- racconta Cesare – 'GreyGoose', non parla di vodka ma proprio di questo: di quelle tante piccole bugie che messe insieme formano una piacevole verità. Di quel piacere che proviamo tutti, uomini e donne, nel desiderare e nell'essere desiderati. Credo che "GreyGoose" possa diventare, in un certo senso, la "50 Special" dell'età adulta: ha una durata da hit e in quei 3 minuti e 30 secondi sfodera un testo ironico e diretto, oltre ad un linguaggio che io stesso uso nella vita di tutti i giorni. GreyGoose è una delle canzoni che preferisco di tutto il disco".



Si svolgeranno a Livorno, la settimana antecedente la partenza ufficiale dal Forum di Milano, le prove generali del "Logico Tour 2014" di Cesare Cremonini, che termineranno con la data zero il 25 ottobre al Modigliani Forum (per informazioni Live Nation, tel 02. 530061).



Dopo i primi due live al Forum di Milano, il 28 e 29 ottobre, il tour proseguirà fino al 27 novembre facendo tappa nei più importanti palasport italiani.