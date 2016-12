2 settembre 2014 Bryan Adams, capellone Anni 70 per l'album "Tracks Of My Years" Il cantante torna dopo sei anni di silenzio per un album di cover e sulla copertina mette una sua foto da adolescente Tweet google 0 Invia ad un amico

13:30 - Adolescente con capelli lunghissimi e una faccia da schiaffi. Bryan Adams aveva già personalità da vendere negli Anni 70 come testimonia uno scatto in bianco e nero sulla copertina del nuovo disco "Tracks Of My Years" che arriva a sei anni di distanza dal lavoro inedito "11". La raccolta di classici dagli Anni 50 a 70 con un nuovo brano "She Knows Me" uscirà il 7 ottobre.

"Tracks Of My Years" contiene brani come "Rock & Roll Music" di Chuck Berry, "I Can't Stop Loving You" di Ray Charles e "Any Time At All" dei Beatles. "Selezionare queste canzoni è stato un lungo lavoro - ha detto Bryan - Ne abbiamo registrate parecchie prima che quelle giuste in qualche modo si presentassero da sole, o suonassero sufficientemente diverse dalle originali. Siamo rimasti in studio per circa 3 mesi, spalmati su un periodo di 2 anni. Quando ero un teenager la radio la faceva da padrona e non faceva discriminazioni: potevi sentire 'Admiral Halsey' di McCartney e subito dietro 'Kiss and Say Goodbye' dei Manhattans".



L’album uscirà sia in fisico che in digitale in versione Standard (11 tracce) e in versione Deluxe con 5 bonus track ("You've Been A Friend To Me", "Many Rivers To Cross", "C'mon Everybody", "Help Me Make It Through The Night" e "You Shook Me") e un packaging da collezione con alcune note personali dell’artista e sarà confezionato in stile retro come un vecchio singolo 7-inch.