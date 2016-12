Mariah Carey, ombelico generoso al "Black Girls Rock"

10:34 - Mariah Carey si è presentata sul palco dello show "Black Girls Rock", organizzato dal network BET a Newark nel New Jersey, come una delle regine della musica più attese della serata. La cantante era con un abito che mostrava un "abbondante" ombelico.

Sorridente e felice Mariah negli ultimi tempi sembra aver tralasciato la dieta per dedicarsi ai piaceri della tavola. Intanto Mariah si prepara per il ritorno alla musica con il lancio del secondo singolo inedito, dopo "Beautiful", che uscirà l'11 novembre e si intitolerà "The Art of Letting Go".