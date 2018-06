Smartphone in classe: la Francia li vieta, l'Italia li tollera

Una riforma per impedire l’abuso delle tecnologie a scuola

Proprio mentre Oltralpe si avanzava la proposta – attorno alla fine del 2017 – nel nostro Paese, invece, la ministra dell’Istruzione Fedeli avviava il dibattito sull’opportunità di riformare un provvedimento ormai datato (la Circolare Fioroni del 2007, che vietava l’uso del cellulare in classe). I tempi cambiano e oggi diventa complicato – se non impossibile – impedire ai ragazzi di prendere in mano il telefono anche quando sono in aula. In base ai dati raccolti da Skuola.net all’indomani dell’annuncio del Miur, il 45% degli studenti usa tranquillamente lo smartphone in aula per scopi personali: 16% per chattare con gli amici, il 13% per controllare cosa succede sui social network, il 12% per fare ricerche su Internet (magari per aiutare i compagni durante le interrogazioni), il 4% per svolgere i compiti in classe o direttamente per giocare.



Smartphone in classe: tanti i professori che li fanno usare

Allora perché non tentare di aprire le porte alla tecnologia e provare a imbrigliarla all’interno di regole stringenti? Dando una cornice ufficiale a una situazione già in atto in tantissimi istituti italiani. Sempre secondo i dati di Skuola.net, più della metà degli studenti (in alcune occasioni) ha il permesso di accendere lo smartphone a scuola: circa 1 alunno su 10 sostiene che tutti i suoi professori hanno ‘adottato’ il cellulare per spiegare; nel 47% dei casi, invece, solo alcuni docenti lo fanno. In che modo? A più di 1 ragazzo su 3 – il 36% - viene chiesto di usarlo per approfondire le spiegazioni; nel 13% dei casi per consultare App durante lezioni e compiti in classe; la stessa percentuale (13%) lo sfrutta per prendere appunti e organizzare lo studio.



Il Decalogo del Miur: i punti fondamentali

Nasce da queste basi il ‘Decalogo’ sull’utilizzo della tecnologia a scuola, che ha visto la luce nei primi giorni del 2018. Una serie di linee guida che non solo colmeranno un vuoto giuridico ma che dovranno anche ispirare gli istituti per rendere la didattica davvero innovativa. Poche regole ma chiare, tra cui: sarà il docente a decidere come e quando far accendere i device agli alunni; gli studenti (e i docenti) dovranno disabilitare le notifiche (per evitare distrazioni dovute agli avvisi); la didattica (e solo quella) deve essere la protagonista; ci si potrà connettere esclusivamente in Wi-Fi (controllando maggiormente gli accessi dei ragazzi alla Rete). Solo messa così la distanza con la legge francese appare evidente.