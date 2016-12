Usa, ecco il "viagra" per donne: in vendita nelle farmacie da ottobre

Ora è ufficiale. Dopo il via libera della Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia responsabile per la commercializzazione dei farmaci negli Stati Uniti, il cosiddetto "viagra" per donne, il primo medicinale volto a potenziare la libido femminile, sarà nelle farmacie americane a partire dal 17 ottobre. Il prodotto, su cui già da settimane si sono accese le polemiche, verrà distribuito dietro prescrizione medica per donne in fase pre-menopausa cui viene diagnosticato un calo cronico del desiderio sessuale.