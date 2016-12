Realizzato in Italia un software per aiutare i disabili in caso di emergenza

Un software innovativo per abbattere i tempi di soccorso per i disabili in caso di emergenza. E' il progetto, presentato l'8 settembre a Sassari e basato su un modello statunitense, frutto della collaborazione fra il Comune sardo, i Vigili del fuoco e la Società italiana di medicina del lavoro. I primi test, effettuati presso l'istituto per anziani "Casa serena", hanno dato risultati "sorprendenti".