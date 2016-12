Diabete, uno studio italiano rivela se la malattia comparirà entro 5 anni

Grazie a una ricerca tutta italiana sarà possibile prevedere l'insorgere del diabete entro i successivi cinque anni, anche nei soggetti non a rischio. La scoperta si basa su nuovi parametri di lettura, mai utilizzati fino ad ora, di un test economico e comunemente impiegato noto come curva glicemica. Lo studio, pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, apre la strada a nuovi scenari di prevenzione della malattia.