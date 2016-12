Diabete, un milione di italiani non sa di averlo: ostacolo a prevenzione

12:28 - Sono tre milioni le persone affette da diabete oggi in Italia, ma un terzo di queste non ne è consapevole. Sono i dati emersi durante il convegno "Prendersi cura del cittadino con patologia cronica: risultati e prospettive", organizzato a Genova da Anci Liguria, Federsanità e Fiaso. Nel mondo sono 382 milioni i malati di diabete mellito di tipo 2: un numero che, secondo gli esperti, è destinato a salire 592 milioni entro il 2035, con un aumento del +55%.

La strada maestra della prevenzione - Il diabete di tipo 2 riduce l'aspettativa di vita in Italia da 5 a 10 anni. "Più l'età media della popolazione italiana invecchia, più avremo persone affette da diabete di tipo 2, con l'aumento del rischio di patologie concomitanti" ha spiegato il presidente nazionale di Federsanità Servizi Maurizio Dore. Per questo motivo la necessità di effettuare una prevenzione più veloce rappresenta la "sfida" fondamentale per contrastare i rischi di questa patologia.



Il costo medio di un paziente diabetico - Stando ai dati, il costo medio del trattamento sanitario di un paziente diabetico in Italia è di 2.783 euro all'anno, distribuiti tra acquisto dei farmaci (7%), terapie contro le complicanze (25%), ricoveri ospedalieri e cure ambulatoriali (68%). "I farmaci anti-diabete costano 559 milioni di euro ogni anno all'Italia, su un totale della spesa per il diabete di circa 10 miliardi di euro, quasi il 10% del fondo sanitario nazionale" ha sottolineato Dore. E aggiunge: "Prevenzione, efficiente controllo della malattia e utilizzo dei farmaci anti complicanze sono le uniche strade per tenere sotto controllo questa voce della spesa sanitaria in costante aumento negli ultimi anni".