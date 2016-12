Le braccia più ambite sono quelle di Michelle

foto Ansa Correlati Gb, tutte vogliono il naso di Kate

Italia rifatta: quinto posto al mondo 17:28 - Michelle Obama ha braccia tanto invidiate che le donne americane portano al chirurgo plastico le sue immagini per avere arti superiori tali e quali a quelli della donna che ha incantato il Presidente degli Stati uniti. In base ai dati della American Society of Plastic Surgeons, questo tipo di interventi è cresciuto di 50 volte negli ultimi dieci anni, ed è addirittura il più richiesto tra le over 40.

Un trend in aumento - Nel Duemila, spiegano i chirurghi statunitensi, solo 300 donne si erano fatte ridurre la pelle in eccesso sotto le braccia, mentre lo scorso anno sono state più di 15mila, per una spesa di 61 milioni di dollari (per una media di 4mila dollari). Oltre il 98% degli interventi è su donne, e nel 43% dei casi chi si sottopone a questo intervento è nella fascia 40-54 anni, mentre il 33% è sopra i 55. Da un sondaggio fatto dall'associazione statunitense è emerso che il modello in questo campo è appunto Michelle Obama, seguita dalle star hollywoodiane Jennifer Aniston e Jessica Biel. Ma la moda d'Oltreoceano sta giungendo anche nel nostro Paese.



Moda anche italiana - Ezio Maria Nicodemi, docente all'Università di Tor Vergata di Roma dice: "Anche in Italia si comincia a effettuare questo tipo di intervento anche se negli Usa il problema è più grave perché l'effetto "yo yo" dovuto all'obesità e alla conseguente perdita di peso crea molta pelle in eccesso sotto le braccia. Da noi le pazienti hanno circa 45 anni, età in cui si scontano i cambiamenti ormonali legati alla menopausa, o sono over 60, quando invece è la forza di gravità a creare il danno".