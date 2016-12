Coliche e calcoli? Limone meglio dei farmaci

foto Afp Correlati Pompelmo triplica effetti dei farmaci anticancro 17:53 - Per dire basta a calcoli renali e coliche basta bere il succo di limone. I disturbi dolorosi accusati dal 18 per cento degli italiani avrebbero dunque un rimedio naturale e molto mediterraneo. Lo sostiene uno studio clinico dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo che rivela: "Si avvia a certificare che le coliche si possono prevenire bevendo mezzo bicchiere di succo di limone al giorno. Meglio dei farmaci perché non ha controindicazioni". La ricerca è stata condotta con il sostegno del Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa Igp(Indicazione geografica protetta). - Per dire basta a calcoli renali e coliche basta bere il succo di limone. I disturbi dolorosi accusati dal 18 per cento degli italiani avrebbero dunque un rimedio naturale e molto mediterraneo. Lo sostiene uno studio clinico dell'di Bergamo che rivela: "Si avvia a certificare che le coliche si possono prevenire bevendo mezzo bicchiere di succo di limone al giorno. Meglio dei farmaci perché non ha controindicazioni". La ricerca è stata condotta con il sostegno del Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa Igp(Indicazione geografica protetta).

Agricoltori e medici insieme Il lavoro avviato nel 2008 ha coinvolto per la prima volta medici, ricercatori e agricoltori, per dimostrare le proprietà del limone nella prevenzione e cura di questa malattia, ancora meglio dei farmaci comunemente utilizzati con effetti collaterali non tollerati da quasi un terzo dei fruitori.

Era già noto che il consumo di agrumi, accompagnato da una dieta specifica, fosse benefico in questa malattia ma la novità è che sia proprio il limone a dimostrasi il più efficace per combatterla.

Soddisfatti della scoperta gli agricoltori, poiché il limone in Italia ha una superficie coltivata che sfiora i 13 mila ettari e sei prodotti tutelati dal marchio Igp.