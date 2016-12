Avere un cane aiuta adimostrare dieci anni di meno

11:56 - Né botox, né trucco, né, fortunatamente, il riportino che copre la pelata, il miglior modo per dimostrare dieci anni in meno è ospitare un cane in casa propria. Accogliere un quattro zampe e accudirlo porta indietro le lancette dell'orologio biologico. Questo il risultato di uno studio condotto dalla Saint Andrews University, in Scozia, e pubblicato sulla rivista Preventive Medicine.

Lo studio - Passeggiare con l'animale aiuta e mantenersi attivi e in forma ma porta dei benefici anche in fatto di salute mentale, prevenendo l'insorgere della depressione.



Gli esperti hanno esaminato 547 volontari proprietari di un cane, di un'età media di 79 anni e che vivevano a circa 100 chilometri di distanza. Per un periodo di sette giorni è stato chiesto loro di indossare un accelerometro quando uscivano per fare delle passeggiate e sono stati effettuati dei monitoraggi sul livello di allenamento e su altri parametri, come il livello di ansia e depressione.



Mens sana in corpore sano - Al termine delle rilevazioni risultava che coloro che possedevano un cane rispetto ai loro coetanei risultavano essere il 12 per cento più tonici e in forma, raggiungendo un livello di attività fisica sostanzialmente pari a quello di una persona con dieci anni in meno. Inoltre, la metà dei proprietari di cani sottoposti all'esperimento aveva livelli significativamente più bassi di ansia e depressione rispetto a persone della stessa età che invece non possedevano l'animale.



Zhiqiang Feng, tra gli autori della ricerca, commenta: "Chi ha un cane a casa, ha un livello di attività fisica sostanzialmente pari a quello di una persona con dieci anni di meno. Ciò non aggiunge dieci anni di vita ma è davvero un grande beneficio".