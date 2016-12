A San Francisco il farmaco d'emergenza arriva col drone

10:06 - Il farmaco come la pizza, arriverà a domicilio, ma lo speciale fattorino non sarà in carne e ossa ma un drone. Si servirà proprio di aerei telecomandati, l'esperimento commerciale che partirà a luglio a San Francisco, in California. Ad annunciarlo, è stata la startup QuiQui.

Come funzionerà - L'azienda, inizialmente, disporrà di una piccola flotta di tre o quattro droni che faranno le consegne in meno di 15 minuti per 24 ore al giorno, volando a meno di 150 metri di altezza, sfruttando anche il fatto che i medicinali in genere hanno scatole piccole e leggere. Joshua Ziering, l'ideatore del servizio, spiega: “Quando il drone arriverà all'indirizzo desiderato inizierà a fluttuare nell'aria, e contemporaneamente suonerà il telefono del cliente che potrà uscire e prendere il pacchetto. Alcune farmacie sono molto interessate a sviluppare il servizio'".



Altre idee del genere - A fare da apripista nell'idea di usare i piccoli veicoli radiocomandati per consegnare è stata Amazon, che però non renderà operativo il servizio prima di qualche anno.



In Italia un progetto simile, dedicato ai farmaci per anziani e disabili, è in sviluppo da parte degli studenti dell'ultimo anno dell'Ipsia Galilei di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.



Infine, il designer austriaco Stefen Riegebauer ha ideato un progetto per rendere i droni degli "infermieri" di primo soccorso, utilizzandoli, per esempio, per portare un defibrillatore in un luogo dove c'è una persona che ha avuto un arresto cardiaco.