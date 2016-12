16:40 - Non si tratta di fantascienza, anzi, tra circa 5 anni potrebbe essere a portata di tutti: il fondatore di Amazon, il colosso americano dello shopping online, Jeff Bezos, durante il programma "60 minuti" della CBS, ha presentato quello che potrebbe essere il metodo di consegna dei prodotti del domani. Si chiama "Amazon Prime Air" e, anche se è solo in fase sperimentale, lo si può già ammirare in un video sul sito dell'azienda di commercio elettronico: il tutto consiste in un piccolo elicottero radiocomandato, alimentato da un motore elettrico, che può agganciare e trasportare oggetti fino a 3 chili (circa l'86% dei prodotti ordinati su Amazon non superano questo peso) e consegnarli a chiunque si trovi nel raggio di 16 km dal deposito da cui il mini-drone prende il volo.

In circa mezz'ora, dunque, i clienti si ritroverebbero i prodotti sganciati sul giardino di casa dopo averli ordinati comodamente dal divano di casa, cosa che anche solo 10 anni fa sarebbe sembrata un'utopia. Il progetto richiede test di sicurezza supplementari e l'approvazione delle autorita' americane dell'aviazione, ma secondo Bezos "Amazon Prime Air" potrebbe essere operativo entro 4-5 anni.