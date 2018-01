"Uniti si vince, e la nostra sarà un'autentica rivoluzione liberale: positiva, costruttiva, basata sulla concretezza di obiettivi realizzabili, sull'ambizione di far ripartire l'Italia", prosegue Berlusconi.



Secondo il leader di Forza Italia, la flat tax, "consentirà anche la riduzione delle tasse sulla pirma casa, prima auto, sulle donazioni, sulla successione e ridurrà in modo molto, molto consistente evasione ed elusione fiscale. È l'equazione dello sviluppo e del benessere, che ha avuto successo ovunque realizzata: meno tasse su famiglie, imprese e lavoro che producono più consumi, più investimenti, più posti di lavoro. Posti di lavoro stabili con la decontribuzione per i contratti di apprendistato e di primo impiego e un vigoroso contrasto alla povertà con il reddito di dignità per i più deboli e l'aumento delle pensioni minime a mille euro, ancheper le vostre mamme".



Un programma che "nasce dalla consultazione di migliaia di elettori, anche di cittadini che avevano decisono di non votare. Ci consentirà di garantire cinque anni di buon governo, stabilità, sicurezza e crescita, piena tutela della famiglia, della nostra cultura e della nostra identita'", ha concluso il leader di Forza Italia.