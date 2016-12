Renzi: "Politici rispettino i magistrati, loro applichino le leggi"

Poi, chiudendo il messaggio, il presidente del Consiglio ribadisce: "Io rispetto i magistrati e aspetto le sentenze. Buon lavoro a tutti".



Ma Grillo attacca: corrotti e governi coincidono - "Il giudice Davigo non è contro il governo, è contro i corrotti. Se le cose coincidono la colpa non è di Davigo". Lo scrive su Twitter il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, dopo le polemiche dei giorni scorsi tra il numero uno dell'Associazione nazionale magistrati e il premier, Matteo Renzi. In un post comparso sul blog di Grillo, inoltre, si legge: "Le parole di Davigo sono sacrosante e condivisibili da tutti i cittadini onesti".



"Referendum trivelle? Inutile e dannoso" - Il premier, nella newsletter inviata ai suoi sostenitori, parla poi dell'altro tema-caldo degli ultimi giorni: il referendum sulle trivelle. "L'Italia ha parlato respingendo un referendum inutile. Che poteva diventare dannoso in caso di approvazione - sottolinea Renzi, aggiungendo -: l'Italia è leader nelle rinnovabili, vuole trasformare il sistema di mobilità metropolitano, è pronta a investire sull'efficientamento energetico delle abitazioni, sta investendo in tecnologia, è punto di riferimento in Europa e nel mondo".



Sfiducia, "abbiamo preso più voti di sempre" - Riguardo le mozioni di sfiducia respinte dal Senato, Renzi lancia qualche frecciata alle opposizioni: "Dovevano mandarci a casa. Lo avevano promesso Salvini e Di Maio. Lo avevano annunciato con titoli roboanti in tutte le loro partecipazioni televisive: 'presenteremo una nuova mozione di sfiducia perché stavolta abbiamo i numeri'. E' finita che abbiamo preso più voti di sempre. Loro annunciano in tv che noi non abbiamo i numeri: poi si va in Aula e ogni volta perdono qualcuno. Diciamo che a noi le mozioni di sfiducia portano bene, dai".