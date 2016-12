Anm a Renzi: "Giustizialismo? Condannati hanno fatto deputati"

Secca replica del presidente dell'Anm a Renzi, dopo l'attacco alle toghe prima del voto sulle due mozioni di sfiducia. "Ci sono certamente persone indagate che poi non sono risultate colpevoli, ma ci sono anche condannati con sentenza irrevocabile che hanno fatto per cinque anni i deputati", ha affermato Piercamillo Davigo. E sulla giustizia a orologeria ironizza: "Facciano un calendario in cui ci dicono i giorni in cui non possiamo fare processi".