Referendum trivelle, affluenza di poco superiore al 32%: no c'è quorum

Non è stato raggiunto il quorum per il referendum sulle trivellazioni in mare . Il dato definitivo dell'affluenza è stato infatti del 32,15%. Perché il referendum fosse valido si sarebbero dovuti recare alle urne il 50% più uno degli aventi diritto. Ma la polemica politica non si attenua. Renzi: "Abbiamo buttato 300 milioni di euro"

I Sì intorno all'86% - I Sì anche se il quorum non è stato superato e quindi la consultazione non è valida, si sono attestati all'85,85% con 13.334.764 votanti. I No invece, con 2.198.748 votanti si sono fermati al 14,15%. La Regione che ha portato più persone al voto è stata la Basilicata con il 50,16% degli aventi diritto che si è recata alle urne (con uno schiacciante sì al 96,40%). La Regione che meno si è recata al voto è stato il Trentino Alto-Adige con il 25,19%.



Farnesina: "Affluenza all'estero al 19,81%" - A fronte di 3.951.447 plichi elettorali inviati dalle Ambasciate e dai Consolati agli italiani residenti all'estero, compresi quelli aggiunti localmente a norma di legge, risultano restituite alle nostre Sedi 782.709 buste, pari al 19,81% di quelle inviate". Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che in Europa la percentuale delle buste restituite alle Sedi sul totale di plichi inviati è del 19,4%, in America Meridionale del 21,59%, per l'America Settentrionale e Centrale il dato è al 17,91% mentre nella ripartizione Africa-Asia-Oceania la percentuale è al 16,56%.