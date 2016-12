Governo salvo: non passano le due mozioni di sfiducia del M5s e di Fi e Lega presentate al Senato

Il Pd esulta e attacca: opposizioni come pifferi"Maggioranza di governo coesa e debacle delle opposizioni, questo è l'esito delle strumentali mozioni di sfiducia presentate dalla triplice M5s, Lega, FI. Ben trenta sono stati gli assenti tra i senatori di opposizioni raffazzonate e senza prospettive. Neppure loro hanno ritenuto serie le mozioni di sfiducia. Come i pifferi di montagna, partirono per suonare e tornarono suonati". Lo dice il senatore del Pd Luciano Pizzetti, sottosegretario per i Rapporti col Parlamento.



L'affondo di Renzi contro la barbarie giustizialista - In precedenza aveva parlato in Aula Renzi replicando alle accuse delle opposizioni che puntano il dito contro di lui e il suo esecutivo sia per l'inchiesta petrolio, sia per l'operato nel suo complesso. Il premier si era scagliato contro la "barbarie giustizialista" e contro "i giustizialisti a senso unico". Questo affondo gli era valso un applauso bipartisan, particolarmente sentito, dai banchi di Forza Italia.



Renzi non aveva mai citato la vicenda del ministro Guidi, dimessasi per le intercettazioni con il compagno per le autorizzazioni su Tempa Rossa, respingendo tuttavia l'accusa di un governo vicino alle lobby.