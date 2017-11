Renzi accetta La7 per il confronto tv con Di Maio

Il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha accettato di sfidare il candidato premier M5s, Luigi Di Maio, in un confronto televisivo su La7. Ad annunciarlo su Facebook è il portavoce di Renzi, Marco Agnoletti: "Noi avremmo preferito confrontarci in una delle trasmissioni del servizio pubblico. Ma Di Maio ha scelto di sfidarci e ha scelto il luogo del confronto, Floris. Fine della telenovela, accettiamo la sfida. Martedì sera Renzi sarà in studio da Floris".