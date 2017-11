Di Maio lo sfida, Renzi accetta: "Ok a scontro in tv il 7 novembre"

"Non è una fake news: Matteo Renzi ha un accordo per spartirsi la Sicilia e l'Italia con Berlusconi". Lo ha scritto su Twitter il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. "Voglio un confronto tv dopo il 5. Ci stai?", ha aggiunto rivolto al segretario del Pd. E dopo 15 minuti arriva la risposta di Renzi: "Ok, accolgo la tua sfida. Mi va bene martedì 7 novembre. Decidiamo dove farlo".