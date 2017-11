Di Maio-Renzi in tv, il cda Rai scrive a Fico: "Confronto da noi"

Il presidente della Commissione di Vigilanza sulla Rai Roberto Fico dovrebbe "intervenire" a "tutela" del servizio pubblico che non può subire "una discriminazione preconcetta di una parte politica", che si traduce in un "favore commerciale" ad un concorrente privato. E' quanto scrivono i consiglieri di amministrazione della Rai Guelfo Guelfi, Rita Borioni, Franco Siddi, Arturo Diaconale, Carlo Freccero e Giancarlo Mazzuca dopo che il suo collega di partito Luigi Di Maio aveva espresso la sua preferenza per svolgere su La7 il confronto con il segretario Pd.



"Così come di tutti i confronti che dovrebbero riguardare i leader delle altre forze politiche in occasione della prossima campagna elettorale", scrivono i consiglieri Rai, che elencano i motivi della loro affermazione: "Per la missione, per la funzione, per i risultati, per la facilità d'accesso, per la modalità d`uso, la televisione pubblica è garante di autorevolezza, trasparenza e qualità della copertura. Un confronto politico di evidente interesse, che di fatto apre una fase elettorale attesa e delicata, non può muovere da una discriminazione preconcetta di una parte politica sull`emittente pubblica, sulla Rai".



"Né può essere usato - insistono i membri del Cda - come favore commerciale ad una rete concorrente capace di risultati davvero lontani a discapito del valore di servizio. Sono motivi semplici, diretti che rivolgiamo a lei, Presidente Roberto Fico, e ci auguriamo voglia intervenire per il ripristino di condizioni di tutela del servizio pubblico per il quale solo pochi giorni fa ci siamo riuniti a misurarne l`efficacia e i risultati del primo semestre. La messa a disposizione del 'confronto' del Tg1, così come i confronti successivi, nell'orario di maggior ascolto ci pare un atto dovuto nello spirito del Contratto di servizio e nel rispetto del compito che i cittadini ci affidano giorno dietro giorno, non da ora, da diversi decenni, con l`alternarsi di fasi politiche che in comune avevano il rispetto dei ruoli e della cosa pubblica".