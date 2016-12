Primarie Pd a Milano: vince Giuseppe Sala, Francesca Balzani si ferma al 34%

Sala vince, ma non stravince - La vittoria di Sala si configura come una vittoria aspettata, ma non scontata. "Mr Expo" ha vinto ma non stravinto. I voti dei suoi principali concorrenti che si sono spartiti le preferenze dell'elettorato più di sinistra, il vicesindaco Francesca Balzani (20.516) e dell'assessore Pierfrancesco Majorino (13.916, oltre ai 443 di Antonio Iannetta) sommati insieme sono infatti più delle 25.600 preferenze del commissario di Expo 2015. E qualcuno osserva che in queste primarie ci sono stati più voti contro di lui che per lui. Sala : "Mi sento felice, ha vinto Milano" - "Mi sento felice, è una responsabilità importante": lo ha detto Beppe Sala incoronato candidato sindaco del centrosinistra a Milano . "Ha vinto Milano - ha aggiunto - con primarie fatte bene, con quattro candidati e tanta gente. Sono felice da domani si ricomincia". Sala: "Lavorare tutti assieme per vincere a giugno" - "Non dobbiamo disperdere le energie, dobbiamo lavorare insieme e andare a vincere a giugno", ha quindi aggiunto Sala. Milano ha dimostrato di aver voglia di un "centrosinistra che vuole che questa finestra che si è aperta con Giuliano Pisapia non si chiuda mai", ha quindi concluso il neo candidato sindaco impegnandosi a lavorare in vista delle elezioni tenendo conto dei programmi elettorali di tutti.

Balzani: "Complimenti a Sala" - "Faccio i miei complimenti a Beppe Sala che ha fatto certamente un buon risultato - ha detto Francesca Balzani, riconoscendo la vittoria di Sala -. Spero di vederlo quanto prima per iniziare a ragionare insieme con lui sul come arrivare insieme vittoriosi alla sfida di giugno".



Pisapia: "Io, come tutti gli altri candidati, sosterrò Sala" - "E' stato un risultato positivo, sono contento di come è andata Francesca Balzani e complimenti a Sala per il suo successo". Così il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ha commentato il risultato delle primarie. "Con un elettorato che dà un forte segnale a sinistra non può non esserci continuità - ha concluso -. Sono state primarie partecipare e combattive. Il sindaco, come gli altri candidati, sosterrà Sala".



Matteo Renzi chiama Sala - Matteo Renzi ha chiamato Giuseppe Sala, congratulandosi per il risultato alle primarie. E' stata, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, occasione per fare un "in bocca al lupo a Beppe" e a Milano e ai milanesi per la sfida per Palazzo Marino. Il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, presente allo spoglio delle schede a Milano, ha poi sottolineato come Renzi si sia detto molto contento per il risultato di Sala.



Buona affluenza ma non partecipazione record - I 150 seggi aperti in circoli del Pd e Sel, circoli Arci, negozi, bar e perfino in vecchie latterie, hanno favorito l'affluenza al voto. Alla chiusura delle urne i votanti sono stati 60.900. Nonostante l'alto numero di elettori, non è stata raggiunta la quota di 67mila votanti registrata nel 2011, quando le primarie incoronarono Giuliano Pisapia come candidato sindaco arancione.