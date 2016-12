Nodo immigrazione, per Renzi "serve il diritto d'asilo europeo"

"Ci vorrebbero mesi - prosegue Renzi - ma avremmo un'unica politica europea di asilo, non tante politiche quanti sono i vari Paesi. Andremmo negli Stati di provenienza per valutare le richieste di asilo, evitando i viaggi della morte. Gestiremmo insieme anche i rimpatri".



Il premier si dice quindi convinto che "stia emergendo la verità sui migranti: non è un problema italiano su cui speculare per mezzo punto di sondaggio, ma una grande crisi mondiale e europea da affrontare a Bruxelles, non a Lampedusa. Questa è stata la prima battaglia del mio governo: chiedere l'internazionalizzazione di questa crisi".



Per il presidente del Consiglio, infatti, "non dobbiamo solo tamponare l'emergenza, ma anche avere un ruolo maggiore in Africa e in Medio Oriente. Investire di più sulla cooperazione internazionale. Agevolare i rimpatri. E bloccare i trafficanti di uomini, per sempre".



Renzi non si sbilancia solo sull'ipotesi di un intervento in Libia, e glissa: "Obama ha convocato un vertice su questi temi a fine mese proprio a margine dell'assemblea Onu".



Oltre che di immigrati, il premier parla però anche di crescita economica, e sottolinea come "il Paese non mi sembra fermo e al contrario vedo tanta energia. Gli indici di fiducia e i consumi tornano a crescere. Il turismo tira, in particolare al Sud. Si respira un clima di ripartenza. Dopo anni di segno negativo torniamo a crescere". Per Renzi, insomma, "cresciamo all'incirca come Francia e Germania: poco, ma finalmente come loro".