Lombardia, Maroni sorpassa Beppe Grillo: "Sperimenteremo il reddito di cittadinanza"

11:15 - "Voglio introdurre in Lombardia la prima sperimentazione del reddito di cittadinanza, riservato ai cittadini residenti nella regione, in modo coerente con le finalità del Fondo sociale europeo". Lo annuncia il governatore lombardo, Roberto Maroni, spiegando che sono disponibili risorse per 220 milioni di euro dal Fse da utilizzare probabilmente già da quest'anno. E su Twitter lancia una frecciata ai 5 Stelle: "Loro chiacchierano, noi lo faremo".

L'annuncio arriva a margine della presentazione della dotazione dei fondi europei per la Lombardia per il periodo 2014-2020. Ai suoi assessori il governatore spiega di aver dato incarico "di definire un progetto nei prossimi giorni".



E a chi gli fa notare che il reddito di cittadinanza è un tema caro al Movimento 5 Stelle, che è tornato a chiedelo pochi giorni fa, Maroni replica: "Per loro è una bandiera, per noi sarà una cosa concreta. Loro chiacchierano, hanno anche qualche buona idea, noi passeremo dalle parole ai fatti: la Lombardia, prima in Italia sperimenterà il reddito di cittadinanza".