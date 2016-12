Beppe Grillo alla marcia Perugia-Assisi "Subito il reddito di cittadinanza"

Grande folla alla marcia organizzata dal Movimento 5 Stelle da Perugia ad Assisi per chiedere il reddito di cittadinanza. "Questa è una iniziativa per i diritti e per la dignità di tutti i cittadini e non del Movimento 5 Stelle", dice Beppe Grillo aprendo la manifestazione. "Quel reddito è necessario - aggiunge - perché non possiamo fare finta che non ci sia un sistema economico agonizzante".

Ad aprire il corteo, che si è mosso dai luoghi dove solitamente comincia la marcia della pace ideata da Aldo Capitini, sono stati i leader del Movimento. Su tutti Beppe Grillo intorno al quale si è creata una ressa di giornalisti, fotografi, teleoperatori e curiosi. Tante le bandiere e gli striscioni del movimento con i partecipanti che hanno più volte ritmato il grido "onestà".



"Tutti responsabili se non passa il reddito cittadinanza" - "Se non passa il reddito di cittadinanza saranno tutti responsabili non verso il M5S ma verso milioni di cittadini", dice Grillo. E aggiunge: "So che sui giornali andrà al massimo un trafiletto a fondo pagina su questa marcia ma a noi basta anche quello. Noi non abbiamo bisogno di una grande esposizione, ma se pensate di appartenere a un assetto che invece dei giornalisti è quello dei cittadini italiani e delle loro famiglie dovreste partecipare anche voi come giornalisti e come cittadini".



Lavoro, "schiavi più tutelati" - Grillo attacca poi sul lavoro e dice: "I giovani non vanno all'estero, sono deportati dalle politiche di questo governo". E anche per i "fortunati" lavoratori che restano in Italia, aggiunge, "erano più tutelati gli schiavi nell'800 che i lavoratori oggi".



"Renzi sta lì per caso" - Non risparmia la stoccata contro il governo: "Poletti è un ministro per caso ma sono tutti lì per caso... E' il caso che governa Renzi. Governa chi vince". Renzi non ha vinto? "Evidentemente no", risponde.