29 dicembre 2015 Il bilancio di Renzi: "2015 meglio del 2014" "Questo sarà mio ultimo incarico pubblico" Conferenza stampa, con slide zeppe di gufi, per il premier: "Il Paese si sta rimettendo in moto". Ai giornalisti: "Abolirei lʼOrdine". Sulle banche: "Truffati riavranno maltolto". A ottobre il referendum costituzionale: "Se perdo ho fallito". Dure reazioni, Salvini: "Lo manderò a casa". Berlusconi: "Tocca a noi"

"Il 2015 è andato meglio del 2014. E' andato meglio delle nostre previsioni nel 2014: lo dice la realtà dei fatti". Lo afferma il premier Matteo Renzi alla conferenza stampa di fine anno "bacchettando" i giornalisti sulle notizie smentite, a suo dire, dai fatti. Il 2015, per Renzi, "è stato un buon anno. Ha visto in alcune delle principali sfide un segno che torna positivo".

"Si diceva che l'Italia era in stagnazione perenne - ha aggiunto il premier -. Se guardiamo i dati vediamo che il segno più più torna a cresce: era previsto lo 0,7% e siamo allo 0,8". E ancora: "C'è un indice di fiducia spaventosamente alto: quello dei consumatori è a quota 117,6 mentre un anno fa era a 97,4: il Paese si sta rimettendo in moto", ha detto ancora.



"2016 sarà l'anno dei valori" - "Se il 2015 è stato l'anno delle riforme, il 2016 sarà l'anno dei valori", ha affermato poi il premier rimarcando che la legge di Stabilità, "che in molti criticano come mance e mancette, invece mette denaro su settori come scuola, università, cultura, servizio civile". Renzi ha anche annunciato che a ottobre si terrà il referendum costituzionale: "Se perdo la mia politica sarà fallita". E sull'Italicum ha commentato: "Un capolavoro parlamentare". Secca risposta sull'ipotizzato rimpasto di governo: "Non non ci sarà".

"Disoccupazione ancora troppo alta" - Riguardo al Lavoro, Renzi è parso soddisfatto solo in parte: "Il tasso di disoccupazione è ancora molto altro, troppo alto, ma è all'11,5%. Quando ti capita di essere fermato da un ragazzo che ti dice 'ti ringrazio perché ho un contratto a tempo indeterminato' ti rendi conto che il Jobs act ha portato un po' di chiarezza. Ci sono più tutele, non meno tutele". Tuttavia, ha proseguito, "ancora non basta, non sono soddisfatto del risultato".



"Sarà il mio ultimo incarico pubblico" - "Questo sarà il mio ultimo ruolo pubblico, come è naturale che sia", ha detto il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno a Palazzo Chigi. "Quando hai coperto questo ruolo, dopo lasci".

"Siamo tornati in politica estera" - Breve lo spazio dedicato alla politica estera: "Fino a qualche tempo fa l'Italia non contava niente in politica estera, non toccavamo palla, non c'era sugli incontri sull'Iran: ora siamo in grado di stare a quei tavoli. A Vienna dove ci si riunisce per parlare Siria, a Roma di Libia", ha detto il presidente del Consiglio. E, sul rapporto spesso teso con l'Ue, ha aggiunto: "L'Italia non dichiara la guerra al'Europa: noi chiediamo solo di far rispettare le regole a tutti. Chiediamo rispetto per l'Italia e chiediamo chiarezza".



Sulla legge di Stabilità, ha concluso: "Che Bruxelles accolga le richieste italiane sulla flessibilità sulla legge di Stabilità lo darei per scontato, perché l'Italia non solo non chiede sconti, ma ha rispettato tutte le regole



Le slide "anti-gufi" - Il premier si è presentato alla conferenza stampa con alcune slide per riassumere l'operato del governo. E ogni slide era, di fatto, divisa in due parti: in quella superiore campeggiava il fumetto di un gufo con un messaggio di diffidenza o pessimismo; nella parte superiore veniva riportato, in diretta corrispondenza all'argomento toccato dal gufo, l'obiettivo raggiunto, secondo Renzi, dal suo governo.