Tutti i gufi del presidente: Matteo Renzi risponde... all'uccello del malaugurio

Quindici slide e quindici gufi parlanti, con tanto di nuvoletta, a cui rispondere per le rime. E' l'espediente utilizzato da Matteo Renzi nella conferenza stampa di fine anno. A Palazzo Chigi il premier ha tratto un bilancio dell'anno che sta per concludersi rispondendo per le rime all'"uccello del malaugurio" per eccellenza.