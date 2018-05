Di Maio chiede l'impeachment, ma su Google gli italiani cercano impingement

L'hanno cercata in tanti su Google quella parola nelle ultime ore, per capire che diavolo fosse quello che chiedeva Di Maio per Mattarella dopo lo scontro sul ministero dell'Economia a Paolo Savona. Ma l'hanno cercata male, perché impeachment è diventato, sulle tastiere dei computer di tanti italiani, impingement. E così questa parola scritta male è schizzata ai vertici di Google Trend.

Accanto alle storpiature più classiche di "impicment" e di "impichment", l'errore più frequente è stato proprio "impingement", sempre messo in relazione con "politica", "Mattarella", "presidente". Probabilmente, a "guadagnarci" dalle ricerche esponenziali di questo termine, sono stati i siti medici e farmaceutici, visto che impingement in inglese è proprio una malattia.



Si tratta di una patologia che interessa i muscoli legati al movimento della spalla. In italiano si traduce "sindrome da conflitto sub-acromiale". Niente a che fare con abuso della Costituzione o messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica.