Colf in nero, la compagna di Fico: "La verità cercate per terra, da maiali"

"Verità cercate per terra, da maiali": così la compagna del presidente della Camera Roberto Fico, Yvonne De Rosa, si riferisce alla vicenda raccontata da Le Iene, secondo cui a casa sua lavorerebbe una colf in nero. La frase è stata postata sul profilo Facebook della De Rosa che, citando il Cirano di Guccini, scrive: "Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti".