Buona Scuola, il 97% dei prof precari ha accettato il posto fisso: solo 244 i no

Sono 8.532 le cattedre assegnate, su 8.776 a disposizione, nella fase B del piano straordinario di assunzioni previsto dalla Buona Scuola . Solo 244 professori precari hanno detto "no" al posto fisso (52 hanno esplicitamente rinunciato e 192 non hanno risposto). Dunque, oltre il 97% dei docenti ha accettato.

Soddisfatto il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini che ha così commentato: "Il piano straordinario di assunzioni va avanti. Stiamo dando alla scuola i docenti di cui ha bisogno per garantire ai nostri studenti un'offerta più ricca che risponda ai loro bisogni formativi e guardi al futuro".



Positivo anche il commento del sottosegretario all'Istruzione, Davide Faraone, che ribadisce come, con "8.532 immissioni in ruolo, il 97% degli insegnanti che avevano fatto domanda per la fase B del piano straordinario di assunzioni ha adesso una cattedra. I numeri ci danno fiducia e ci dicono che siamo sulla buona strada: quella della continuità della didattica, quella della fine del precariato, quella di una buona scuola che restituisce dignita' al ruolo dei docenti". E prosegue sottolineando come "gli insegnanti hanno capito che il governo sta dando loro un'opportunità. Adesso potranno finalmente avere una stabilità economica e professionale, e la scuola una didattica di qualità".



Ecco, nella tabella, tutti i numeri degli insegnanti regione per regione.