Scuola, Stefania Giannini: "Posto fisso per 7mila docenti in mobilità"

Le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione arrivano qualche ora dopo l'invio della mail con cui il dicastero ha comunicato a oltre 16mila insegnanti precari la proposta di assunzione, così come previsto dal piano straordinario della riforma della "Buona scuola".



Fase B: assegnazione delle cattedre - Sui 55mila che restano per l'organico di potenziamento - ha aggiunto Giannini - la stima "attendibile" è di una "mobilità ridottissima", pari al 5-6%. Per gli altri insegnanti è prevista, per l'ultimo anno, la supplenza annuale. Una volta concluso il piano di assunzioni previsto dalla riforma "il 10-15%" dei docenti sarà ufficialmente "in mobilità". E ancora: "Ad oggi abbiamo assunto 38mila insegnanti, di cui 29mila ad agosto e 9mila stanotte. Sono 10mila insegnanti in più nella scuola italiana".



"Il grosso dei trasferimenti è verso Nord" - Riferendosi alla fase B del piano assunzioni, la Giannini ha aggiunto che "il grosso dei trasferimenti sarà dalla Sicilia verso il Nord, soprattutto in Lombardia, e dalla Campania non solo verso il Settentrione ma anche nel Lazio, polo attrattivo Roma e dintorni". Dei 38mila insegnanti finora assunti "uno su due ha meno di 40 anni e l'87,3% è donna". E facendo il punto sulle immissioni in ruolo, il ministro ha dichiarato: "abbiamo rafforzato molto la secondaria di primo grado, con 11mila insegnanti assunti nelle scuole medie, il doppio rispetto allo scorso anno".



Fondo di funzionamento per le scuole - Il ministro ha anche annunciato che Fondo di funzionamento delle scuole è stato più che raddoppiato e "sarà assegnato la settimana prossima e non tra dicembre e gennaio" come solitamente avviene. Ciò significa per i singoli istituti "non solo la certezza su quanto c'è in cassa ma anche poter programmare le attività con contezza del budget disponibile". In altre parole, precisa la Giannini, "se i dirigenti scolastici dovranno coinvolgere i genitori non sarà per carta igienica, gessi o lavagne".