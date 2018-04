Berlusconi: "Salvini non lascia il centrodestra, rottura inventata"

"Dal mio punto di vista il Pd ne uscirebbe malissimo dall'accordo con il M5s. Perderebbe dei punti e forse sarebbe l'inizio della fine", ha detto Berlusconi sottolineando che "si può andare al governo come centrodestra. Con i M5s non c'è nessuna possibilità visto che io non ho posto veti ma Di Maio dice che sono il male assoluto e non si vuole sedere a un tavolo, non vuole ministri e sottosegretari di Fi, nemmeno uomini d'area di Fi, con chi ragiona in questo modo non si possa fare nessun accordo di questo tipo".