Ballottaggi: M5s conquista Roma e Torino, Sala vince a Milano

Roma e Torino al M5s - Virginia Raggi ha conquistato la Capitale con il 67,2%, mentre Chiara Appendino ha vinto a Torino con il 54,5% delle preferenze. "E' giunto il nostro tempo, dobbiamo ricucire una città profondamente ferita", le parole della neo prima cittadina di Torino.



A Napoli e Bologna sindaci riconfermati - A Napoli e Bologna gli elettori riconfermano Luigi De Magistris (66,85%) e il Pd Virgilio Merola (54,64%).



Milano a Beppe Sala - A salvare i democratici è però soprattutto la vittoria del candidato renziano Beppe Sala, che dopo un iniziale testa a testa chiude in vantaggio col 51,7% contro il 48,3 di Stefano Parisi.



Il centrodestra conquista Trieste, Mastella vince a Benevento - tIl centrodestra perde in molte città, con l'eccezione di Trieste dove Roberto Dipiazza scalza il Pd Roberto Cosolini. Torna sulla scena Clemente Mastella, che a Benevento batte il candidato del centrosinistra Raffaele Del Vecchio.



Il Pd ammette la sconfitta "senza attenuanti" a Roma e a Torino e la "durezza" della perdita a Novara e a Trieste. Anticipata a venerdì 24 la Direzione nazionale, prevista inizialmente per il 27. "Gli italiani non credono più a Renzi", commenta il leader leghista Matteo Salvini.



Affluenza in netto calo - Alle chiusura dei seggi, la percentuale complessiva degli elettori che si è recata alle urne è stata del 50,54%. Al primo turno si erano recati a votare il 59,94% degli aventi diritto. Le precedenti percentuali di affluenza sono state del 36,56% alle ore 19, e del 14,48% alle ore 12.