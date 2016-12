Letta: dal 2014 via l'Imu, arriva la Service Tax

- Nel decreto che accompagnerà la legge di stabilità, il 15 ottobre, "saranno indicate le coperture della seconda rata dell'Imu perché alcune coperture si svilupperanno nelle prossime settimane", ha avvertito ancora Letta, parlando della rata di dicembre. Si parla di possibili prelievi sui giochi.- Con il superamento dell'Imu "otteniamo una diminuzione del carico fiscale sulle famiglie italiane", ha continuato il premier, che è "uno degli obiettivi del governo".- Illustrando proprio la Service Tax, Letta ha detto che in essa "proporremo la deducibilità per le imprese" e per i locali funzionali all'attività di impresa e per i locali legati al non profit".- Letta ha poi voluto sottolineare che la Service Tax "non sarà un'Imu mascherata. Si passerà a una logica dei servizi "come in un condominio, in cui si paga un canone condominiale per i servizi che si hanno".- Una decisione, ha sottolineato il premier riferendosi alla cancellazione dell'Imu, voluta da tutti gli schieramenti che sostengono l'esecutivo. "Da tutti i partiti politici - ha detto infatti il presidente del Consiglio - è arrivata la chiara indicazione della necessità del superamento dell'Imu, una indicazione chiarissima assunta nel programma di governo". Letta ha dunque precisato che "un cambiamento radicale" era "assolutamente necessario" in particolare per l'iniquità dell'Imu.- Letta ha precisato che parte delle coperture per la riforma Imu arriveranno dal gettito derivante dal pagamento immediato di altri 10 miliardi di crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione.- Letta ha poi voluto sottolineare che, con questa decisione sull'Imu, il governo dimostra "grande coesione" e che "adesso possiamo guardare al futuro dell'azione dell'esecutivo con molta maggiore fiducia".- "Questa è una vittoria del governo. Credo che questa giornata possa far finalmente finire giornate sulla durata del governo. Non c'è più scadenza".- Inoltre il premier ha assicurato che "questa operazione" sull'Imu "la facciamo senza modificare il saldo dei conti pubblici, e dunque il messaggio che diamo a Bruxelles è che lo facciamo rimanendo sotto il 3% del rapporto deficit/Pil".- Con l'abolizione dell'Imu sulla prima casa "si è scelto di realizzare un punto cardine del patto fondativo di governo", ha detto il vicepremier Angelino Alfano illustrando il provvedimento. "I tg e i giornali porteranno nelle case degli italiani una bellissima notizia: gli italiani dovevano pagare una tassa e non la pagheranno. E' una misura fatta nel modo giusto, è tax free".- Ancora sull'Imu, il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni ha detto che i provvedimenti approvati in Cdm comportano una copertura di circa 3 miliardi di euro.- A Palazzo Chigi sono stati inoltre presi altri importanti provvedimenti di tipo economico. "Abbiamo rifinanziato la cassa integrazione per mezzo miliardo di euro", ha detto infatti ancora il premier, sottolineando che si tratta di "una prima risposta molto importante" per l'emergenza lavoro.- E ancora, ha detto il presidente del Consiglio, "abbiamo dato una risposta strutturale a 6.500 persone" cioè i "licenziati individuali", ovvero la "categoria più disagiata" tra gli esodati. Un intervento, ha sottolineato Letta, che è il quarto, dopo tre messi a punto dal precedente esecutivo, a favore degli esodati.- "Aggiungiamo 6.500 persone con un intervento di 700 milioni", ha precisato ancora il ministro Enrico Giovannini, spiegando che la misura riguarda chi è stato oggetto di una risoluzione unilatera tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 e che sarebbe dovuto andate in pensione tra il 2011 e il 2014.- Un comunicato diffuso al termine del Cdm dice inoltre che dal 2014 arriverà la Taser, cioè l'imposta sui servizi comunali, che si annuncia sul "modello di tassazione federale", "ispirata ai principi del federalismo fiscale". Sostituirà la Tares e sarà "riscossa dai Comuni e costituita da due componenti, rifiuti e servizi indivisibili".- Torna l'Irpef sulle case sfitte ed anche sui redditi dominicali dei terreni non affittati. E' una delle novità previste dal decreto approvato dal Consiglio dei ministri che all'art. 6 prevede il "ripristino parziale della imponibilità ai fini Irpef dei redditi derivanti da unità immobiliari non locate". L'imposta era stata precedentemente cancellata con l'arrivo dell'Imu.