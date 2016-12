Tares addio, dal 2014 arriva la Taser

foto LaPresse Correlati Letta: dal 2014 via l'Imu, arriva la Service Tax 01:35 - Dal 2014 arriva la Taser, imposta sui servizi comunali, sul "modello di tassazione 'federale' ispirata ai principi del federalismo fiscale". E' quanto rende noto il Consiglio dei ministri. Sostituisce la Tares e sarà "riscossa dai Comuni". L'imposta sarà "costituita da due componenti, rifiuti e servizi indivisibili". La service tax "non sarà un'Imu mascherata", si passerà ad una logica dei servizi, "come in un condominio", ha detto il premier Letta. - Dal 2014 arriva la, imposta sui servizi comunali, sul "modello di tassazione 'federale' ispirata ai principi del federalismo fiscale". E' quanto rende noto il. Sostituisce lae sarà "riscossa dai". L'imposta sarà "costituita da due componenti, rifiuti e servizi indivisibili". La service tax "non sarà un'Imu mascherata", si passerà ad una logica dei servizi, "come in un condominio", ha detto il premier Letta.

La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre servizi urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrate dal Comune con ampia flessibilità, ma comunque nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio.



La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e i servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell'immobile) che dell'occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avrà adeguati margini di manovra nell'ambito dei limiti fissati dalla legge statale.



La capacità fiscale (cioè il gettito potenziale che i Comuni potrebbero ottenere dal pieno utilizzo delle facoltà di manovra fiscale sui loto tributi) sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell'autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo. L'autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso l'alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive.