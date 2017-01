6 maggio 2015 Marisa Miller, incinta e nuda posa in una vasca sporca per Peta La modella si schiera contro i parchi acquatici che tengono le balene in cattività Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:46 - Incinta del suo secondo figlio, la modella Marisa Miller posa senza veli in una vasca da bagno sporca per sostenere la campagna di Peta contro vari parchi SeaWord che tengono le balene in cattività e separano mamme e cuccioli alla nascita. Bellissima, la top model bionda di Victoria's Secret mette a nudo la sua bellezza per una buona causa.

Il manifesto della campagna proclama: "SeaWord: separating babies and mother since 1970". E lei, in dolce attesa non potrebbe essere testimonial migliore.



Alla rivista People ha confessato di essere sempre stata un'amante degli animali e di avere immenso rispetto per l'ambiente marino. Le è bastato poi guardare il documentario "Blackfish" che racconta la prigionia dei mammiferi acquatici nei parchi giochi per decidere di fare qualcosa. Per la Miller è fondamentale mettere le persone a conoscenza di quel che accade in certi posti. "Ci vuole consapevolezza", sottolinea. E secondo Peta i risultati ci sono, tanto che dopo l'uscita del documentario "Blackfish", c'è stato un calo di visite pari al 13%.



E proprio con questo spettacolare e materno nudo integrale, Marisa vuole continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica. Senza abiti, in una vasca sporca e piccola ci sono lei e la creatura che porta in grembo.



Tra i vip che hanno posato senza veli per Peta ci sono anche P!nk e Helena Bonham Carter, Elisabetta Canalis, Olivia Munn, Pamela Anderson, Lucy Watson, Helen Flanagan, Dave Navarro, Joanna Krupa...