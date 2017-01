Lucy Watson: "Meglio nuda che in pelliccia"

10:49 - Lucy Watson, lanciata dalla serie tv inglese "Made in Chelsea", ha deciso di posare senza veli per la campagna PETA, l'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti degli animali. "Ho sempre provato disgusto per la gente che vede la pelliccia come un capo di moda - spiega -. Specialmente quando sappiamo come vengono uccisi gli animali. Preferisco stare nuda che indossare pellicce". E i fan apprezzano Lucy senza veli.