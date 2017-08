10 luglio 2017 12:46 Lady D, William e Harry: "Era la mamma migliore al mondo, ci ricoprì dʼamore" In un documentario prossimamente in onda sulla tv inglese, il duca di Cambridge e il fratello parleranno per la prima volta della figura di Diana come madre: "Era birichina, amava le risate e il divertimento"

Il duca di Cambridge William e il principe Harry parleranno "per la prima volta della figura di Diana come madre". Come riporta il Telegraph, in un documentario prossimamente in onda sulle reti ITV - in occasione dei vent'anni dalla morte della principessa - entrambi si lasciano abbandonare ai dolci ricordi della giovinezza in compagnia di Lady D: "Era la nostra mamma, e lo è ancora oggi, la migliore al mondo. Ci ha ricoperto d'amore".



Secondo le anticipazioni del quotidiano inglese, nel cortometraggio televisivo - dal titolo "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" - il principe William avrebbe anche specificato che il senso dell'umorismo della sua amata madre - spesso in contrasto con le rigide regole reali - ha sempre pervaso la sua vita: "Era birichina. Aveva un atteggiamento informale, e amava davvero le risate e il divertimento. Aveva capito che c'era una vita reale fuori dalle mura del Palazzo".