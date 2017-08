Jessica Alba, terzo figlio in arrivo

Al passo con i tempi e le mode, anche Jessica Alba ha deciso di annunciare la sua terza gravidanza sui social. L'ha fatto con una simpatica clip in cui le due figlie tengono tra le mani un palloncino a forma di numero. La primogenita, Honor, stringe il numero uno, Haven il due e l'attrice, con una mano sul ventre, fa oscillare il palloncino numero tre. Gioia incontenibile per la diva e il marito Cash Warren, produttore cinematografico.

Star del cinema e donna d'affari, Jessica Alba solo un anno fa dichiarava quanto fosse incredibile la sua vita da mamma. E proprio sulle pagine di "People" aveva confessato: "Sono stata sposata con il mio lavoro per così tanto tempo. Adesso è tempo di una nuova fase". Già madre di due bambine, Honor Marie, 9 anni, e Haven Garden, 6, l'attrice 36enne ha deciso di annunciare con le sue donnine di casa l'arrivo di un nuovo membro in famiglia con un video su Instagram in cui mette in luce il suo bel pancino tondo.