Francesco Facchinetti, nuova cicogna in volo

Sul red carpet dell'Amfar a Milano, un evento organizzato per raccogliere fondi per la lotta all'Aids, Wilma e Francesco si sono presentati avvinghiati e raggianti più che mai. I flash hanno scattato foto a quelle dolci curve che facevano capolino dall'abito nero e i social sono impazziti. Francesco ha confermato subito dopo: "Una nuova vita è un regalo meraviglioso" ha scritto su Facebook.



Per Francesco, già papa di Mia, 4 anni, avuta dalla ex Alessia Marcuzzi, e di Leone, 11 mesi, si tratta del terzo figlio. Così anche per Wilma, già mamma, oltre che di Leone, di Charlotte, avuta da una precedente relazione. Facchinetti e la Faissol si sono sposati in gran segreto nel dicembre dell'anno scorso in municipio a Mariano Comense, città dove la coppia vive.