Fedez vs Jeremias, schiaffi e spintoni in strada

Belen e Fedez si sono rivisti, in un ristorante milanese. E tra il rapper e il fratello della sexy argentina è nato un fuoriprogramma inaspettato davanti ai flash del settimanale Donna al Top. Fedez e Jeremias negli scatti si danno sberlette e spintoni in una sorta di sketch curioso. Belen è già andata via, ma i paparazzi no. E documentano tutto.