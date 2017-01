Eleonora Pedron e Max Biaggi, tra loro spunta Daniele Conte

Spunta un Conte nell'addio tra Eleonora Pedron e Max Biaggi. Secondo quanto rivela in esclusiva il settimanale Chi, dietro la rottura tra la ex Miss Italia e il motociclismo ci sarebbe Daniele Conte, fratello di Antonio, ct della Nazionale di Calcio. I due si sarebbero incontrati nel ristorante di Daniele a Montecarlo e ora non si nasconderebbero più.

Lo scorso settembre la Pedron e Biaggi si sono detti addio dopo dodici anni insieme e due figli: con un tweet Max aveva annunciato la separazione dalla ex reginetta di bellezza. Daniele Conte è proprietario di un ristorante il “one apple” dove sarebbe avvenuto l'incontro galeotto con Eleonora, a Montecarlo, dove il motociclista e la moglie vivono da anni. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, da quando la rottura è ufficiale la Pedron e Conte non si nasconderebbero più. Anzi pare che la ex Miss Italia sia pronta a lasciare Montecarlo per trasferirsi a Torino, dove Daniele gestisce un altro ristorante.