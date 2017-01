Brutta botta per Stefano De Martino: sul ring e in tribunale

Brutto colpo per Stefano De Martino. Prima le ha prese sul ring durante un allenamento di boxe, poi è corso in tribunale per mettere la parola fine sulla storia d'amore che lo legava a Belen Rodriguez. Dopo vari rinvii, martedì pomeriggio alle 15, i due si sono incrociati in un'aula di tribunale per firmare i documenti. Senza lacrime si sono separati consensualmente.

Accompagnati dai rispettivi avvocati, hanno risposto alle domande di rito e si sono accordati per il mantenimento del figlio Santiago e sui weekend da alternare a casa con papà. Si sono incrociati per cinque minuti, poi via di nuovo per i loro mille impegni. Belen doveva prepararsi per la festa in casa Hunziker-Trussardi, il ballerino aveva gli allenamenti. "Inseguite sempre i vostri sogni se questo vi rende felici come in #LaLaLand” scriveva De Martino poco prima della firma.



"Oggi le ho prese; guardate qui come sto", ha scritto l'altro giorno Stefano postando un'immagine che lo ritraeva sanguinante dopo un incontro di boxe. Infatti la manica della sua tshirt bianca aveva un'evidente chiazza rossa. Il viso del ballerino era un po' gonfio e probabilmente aveva perso del sangue da naso. Gli scatti però sono stati prontamente rimossi dal profilo social di De Martino. Troppe ferite in questo periodo, meglio cancellarne qualcuna, deve aver pensato.