Michelle Hunziker, alla festa di compleanno Belen, Blasi e Toffanin

“La meraviglia della donna è la sua capacità di creare e di mantenere legami indissolubili. Questo è un esempio di ciò che ha creato la mia donna preferita, che oggi compie quarant'anni. Non potrei essere più fiera, felice e onorata della donna che sei” ha scritto Aurora Ramazzotti poche ore prima del party. Poi via scatenata a riprendere con lo smartphone ogni attimo della festa. Mega cena, dj set e balli scatenati con tanto di torta formata da tanti cupcake e modello nuziale. E i fiori: tante rose rosse da mille e una notte.



Per festeggiare Michelle Hunziker sono arrivati tutti. Le amiche di sempre: Belen accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone e carica di pacchi regalo, Ilary Blasi e Silvia Toffanin inseparabili ed elegantissime, Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer, Alvin e Kalin Wilkes, Ezio Greggio, Antonio Ricci, le veline Irene Cioni e Ludovica Frasca e tanti ospiti illustri. Il padrone di casa Tomaso Trussardi ha regalato alla moglie una festa spettacolare tra risate e divertimento. E dopo la cena si sono aperte le danze. I più sfrenati, manco a dirlo, gli amici di Aurora Ramazzotti che insieme a Sara Daniele si è divertita come una pazza.