Belen e Stefano De Martino, giallo social

Che ci possa essere un ripensamento in corso lo dicono i messaggi social che i due si lanciano attraverso i loro profili. Belen dalle Mautirtius tra foto paradisiache delle sue curve all'aria e primi piani pensierosi mostra uno scatto in cui appare in primo piano l'anello che il ballerino le ha regalato all'inizio della loro storia d'amore. Se non fosse un messaggino all'ex, perché tirare fuori dal cassetto quel gioiellino di due anni fa?



Lui, dal canto suo, posta una foto in cui appare in primo piano il braccio tatuato e guarda caso spunta in evidenza una parte di tattoo in cui compare proprio un simbolo dell'anello di Belen. Il tattoo non è nuovo, ma la voglia di fotografarlo, proprio in primo piano in questo momento, quella sì.



E poi c'è quella risposta sibillina della Rodriguez. A una fan che le chiede, lei cinguetta che "sta valutando, riflettendo, cercando di capire...". La parola fine ancora non c'è, anzi la saga Rodriguez-De Martino è solo all'inizio. E tra i follower c'è chi sogna ancora un ritorno di fiamma...