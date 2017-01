Elisabetta Canalis picchia forte

Stende un'amica con il Krav Maga

9/9/2013

foto Instagram

Elisabetta Canalis picchia duro. Dopo aver postato su Instagram immagini dolci e sensuali in abito da sposa durante uno shooting a Capri, la ex velina che si trova a Milano per qualche giorno ha regalato ai followers una serie di video in cui fa Krav Maga e le dà di santa ragione alla sua “maestra”. Una grinta incredibile e un'energia pazzesca per la ex velina che sa proprio bene come difendersi.

Appassionata di questa disciplina, un combattimento di origine israeliana il cui obiettivo è quello di neutralizzare l'avversario con grande efficacia e rapidità, Elisabetta sa il fatto suo e nello sport ci mette grande impegno e costanza.



Top e leggings, Eli si muove velocemente e con grande determinazione infliggendo i colpi giusto al nemico. Ma sa anche trasformarsi molto rapidamente. E così qualche scatto più tardi eccola sorridente e sexy fare shopping con un amico o posare con grande charme vicino alla sua ex compagna di bancone Maddalena Corvaglia...