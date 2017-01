Delvecchio, nuova vita con la sua ballerina

Per l'ex calciatore galeotta la pista di "Ballando con le stelle"

19/9/2012

"Ci siamo accorti che tutto quello che ci rendeva felici era stare insieme". Chiari, coraggiosi e innamorati. Marco Delvecchio e Sara Di Vaira sono pronti ad assumersi le loro responsabilità di fronte ai proprio cari e ai tanti fan. Si sono conosciuti nell'ultima edizione di Ballando con le stelle e tra prove, chiacchiere e tante risate, hanno scoperto di provare un sentimento profondo che li ha portati a lasciare le rispettive famiglie.

foto LaPresse

Galeotta la pista da ballo di Milly Carlucci che ha fatto incontrare l'ex calciatore della Nazionale e la ballerina rientrata in trasmissione dopo un anno di pausa in cui si è dedicata totalmente al ruolo di mamma. Tra i due c'era alchimia. Affiatati e competitivi in tv formavano una proprio una bella coppia... di ballerini. Invece tra loro stava nascendo qualcosa di più e dopo gli incontri clandestini hanno deciso di parlare ai rispettivi compagni e ai figli e seguire il loro cuore.



"Entrambi abbiamo capito che la vita non finisce mai di sorprenderti e quando ti riserva una cosa bella da non riuscire a ostacolarla, la devi vivere - racconta la neo coppia a Diva e Donna - Le nostre rispettive famiglie hanno saputo tutto dall'inizio, figli compresi".



E in un parco di Fiuggi i due si fanno pizzicare in teneri atteggiamenti. Marco bacia la spalla di Sara che lo guarda con amore, poi i due ridono e le loro labbra si uniscono. "Siamo soltanto all'inizio della nostra storia, ma vorremmo viverla con la spensieratezza di due persone che si sono trovate talmente bene insieme, con così tante cose in comune, da non riuscire a dire no".



Marco Delvecchio è stato sposato per 15 anni con Sara (bella coincidenza) e ha tre figli: Nicholas, 13 anni, Federica, 12 e Greta, 2. Sara Di Vaira, unita al ballerino più volte campione del mondo, Mirko Gozzoli, ha una figlia di 1 anno, Brenda. "Qualcuno penserà che siamo egoisti, altri no - conclude la coppia - ma al cuore non si comanda e al destino ancora meno".



Quella di Marco e Sara non è la prima coppia che è nata sotto i riflettori di Ballando con le stelle: sempre in quest'ultima edizione Lucrezia Lante Della Rovere e Simone Di Pasquale si sono lasciati travolgere da una breve passione, mentre nel 2005 l'attrice Hoara Borselli e ancora il ballerino Di Pasquale hanno avuto una piccola storia, così come nel 2009 Stefano Bettarini e la sua insegnante Samantha Togni. E' nata in pista anche la coppia formata da Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, già genitori della piccola Sofia e in attesa del secondo figlio. Diverso l'effetto che Ballando ha avuto sull'attrice Barbara De Rossi che, ritornata in forma dopo i duri allenamenti in punta di piedi, ha lasciato il marito per mettersi con Anthony Manfredonia. La loro storia si è già conclusa, ma lei sfoggia ancora una linea impeccabile.